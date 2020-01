Kommentar: Hannover 96 auf dem Weg in eine grüne Zukunft

Marvin Bakalorz will auf keinen Fall ein Missionar sein, das betonte der 96-Kapitän gestern im SPORTBUZZER-Interview. Deshalb hat sich der 30-Jährige gewünscht, dass wir nicht so auffällig in der Überschrift darauf hinweisen, dass er seit einiger Zeit auf Fleisch verzichtet und es ihm seither körperlich viel besser geht als in Zeiten des Rindersteaks.