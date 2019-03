96-Meinung: Hoffnung mit Ablaufdatum

Manchmal kann Abschied trostlos sein. So hat unlängst ein guter Freund, der seit Jahren mit seinem Nachbarskreis ein halbes Dutzend Dauerplätze auf der Westtribüne bevölkert, einen frostigen Freitagabend in der HDI-Arena verbracht. 96 spielte gegen Leipzig, es war die Premiere des vermeintlichen Rettungstrainers Thomas Doll, es war klamm und kühl, und der Freund war plötzlich ganz allein in seinem Block – die Nachbarn hatten entweder keine Lust oder keine Zeit oder beides. Ersatzzuschauerkandidaten waren nicht aufzutreiben, die hannoversche Leistung geriet gewohnt trostlos, 96 verlor am Ende mit 0:3, und der Bekannte war schon zur Halbzeit gegangen – eine hoffnungslose Kiste.