96-Meinung: Heldt-Trennung ist folgerichtig, zog sich aber zu lange hinaus

Er wollte in Hannover Großes aufbauen, sah sich nach dem Aufstieg vor zwei Jahren aus der 2. Liga auch in seinem Weg bestätigt. Er schaffte neue Strukturen mit Trainingsplatz, Nachwuchsleistungszentrum und Stadion.

In vielen Punkten waren sich Heldt und Kind nicht einig – angefangen vom Finanzrahmen der Bundesligamannschaft bis hin zum Umgang mit der Fanszene. Mit dem sportlichen Niedergang war es einzig eine Frage der Zeit für den Rauswurf. Hannover 96 hat es jedoch verpasst, schneller für Klarheit zu sorgen und den Neuaufbau für den Neustart in der Zweitklassigkeit zu forcieren.

Hannover 96 kann nun den Reset-Knopf drücken

Der neue Sportleiter – gehandelt wird Dietmar Beiersdorfer – muss realistischer als seine Vorgänger das Amt annehmen. Natürlich will Kind in absehbarer Zeit aus der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat wechseln und Platz machen für mögliche Nachfolger. Das ändert jedoch nichts am Gebilde 96, das eben besondere Anforderungen bereithält. Und in dem Martin Kind immer eine gewichtige Rolle einnehmen wird.

Hannover 96 hat nun die große Chance, den Reset-Knopf zu drücken. Der Verein braucht eine neue Identität und ein neues Selbstverständnis. Und zumindest dafür ist der Weg nun in Teilen freigegeben.