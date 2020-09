96-Meinung: Immer mit der Ruhe, Herr Kocak

Die Winterverpflichtungen Dominik Kaiser, John Guidetti und Philipp Ochs hätten schließlich „dazu beigetragen, dass 96 im TV-Ranking auf Platz eins gekommen ist“. Es waren seine Verpflichtungen – natürlich im Team getroffen mit Sportdirektor Gerhard Zuber und Oberboss Martin Kind. Aber was Kocak damit wohl ausdrücken wollte: Ich weiß, welche Spieler die richtigen für 96 sind. Noch, mahnt Kocak, hat er davon zu wenige, um aufzusteigen.

Nicht zu überhören am Donnerstag beim NP-Talk, dass der 96-Trainer unzufrieden ist. Und auch nicht, dass Kenan Kocak sein Gespür für die richtigen Leute lobte. Als er im vergangenen Herbst bei 96 eingestiegen sei, habe Hannover vor dem Abstieg in die dritte Liga gezittert.

Linton Maina wird Hannover 96 in der ersten DFB-Pokal-Runde fehlen

"Besser jetzt als in der Liga": 96-Trainer Kenan Kocak zum Esser-Patzer gegen Werder

Etwas mehr Ruhe

In Zahlen hat er immerhin schon alle neune. So viele sind bisher für die anstehende Saison verpflichtet worden. Patrick Twumasi, Nationalspieler aus Ghana, war am Freitag der erste, der eine Ablösesumme gekostet hat. Profiboss Kind bevorzugt Leihgeschäfte oder vertragslose Spieler, weiß aber auch: Sein Aufstiegswunsch kostet. Dafür hat man ja sogar Spielern, die man weggeschickt hat, Geld mitgegeben.

Natürlich müssen Trainer immer unzufrieden sein – selbst Hansi Flick hat bei Bayern ja noch Wünsche. Aber Kocak sollte ruhig bleiben. Was er bisher bekommen hat, ist kein Zweitligadurchschnitt. Und es soll ja noch besser werden. Mit dem ersten Pflichtspielsieg wird sich Kocaks Laune bessern. Es sollte allerdings gleich im ersten Spiel sein.