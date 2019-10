96-Meinung: Ina Aogo ist im Spiel, Dennis noch nicht

Gewöhnlicherweise geht es so. Die besten Fans der Welt? Hat 96. Hat Salif Sané mal gesagt. Als er noch bei 96 spielte. Als er nach Gelsenkirchen wechselte, hatte natürlich Schalke die besten Fans. Fast jeder Star macht sich so bei seinem Publikum beliebt. Aber Sané hat 96 nie beschimpft – er ist immer noch gerne in Hannover gesehen und kommt auch mal zum Heimspielbesuch.

"Richtig schöne coole Atmosphäre"

Das Spielchen, die Stadt des aktuellen Arbeitgebers (in diesem Fall ihres Mannes) für sich zu gewinnen, beherrscht auch Ina Aogo. Die umfangreich vernetzte Spielerfrau veröffentlichte jetzt eine Liebeserklärung an Hannover. Okay, von der „schönsten Stadt der Welt“ ist da nicht die Rede. Aber es geht um „viele Bäume“ und eine „richtig schöne coole Atmosphäre“ in einer der nach ihrem Kenntnisstand grünsten Städte Europas.

Hannover sei „ein Upgrade gegenüber Stuttgart gewesen“, sagt Ina Aogo. Sportlich sind beide Städte, jetzt müssen wir leider mal dazwischengrätschen, allerdings nur 2. Liga – und Stuttgart steht sogar noch weit vor Hannover. Es liegt auch an den Aogos, das zu ändern. Sie hat schon was fürs Image getan, er müsste sich langsam mal ums Sportliche kümmern.