96-Meinung: John Guidetti, der etwas andere Wandervogel

Nachdem er fünf Jahre seiner Kindheit in Kenia verbracht hat, kehrte John Guidetti 2007 zu seinem schwedischen Heimatverein IF Brommapojkarna zurück - und debütierte mit zarten 15 Jahren in der ersten Mannschaft. Kurz darauf holte ihn Sevn-Göran Eriksson zu Manchester City. Von dort aus startete eine Leih-Odyssee für das Talent...

Guidetti hat klare Meinungen

Der nächste Wandervogel ist nun gelandet, am Mittwoch sprach er im SPORTBUZZER-Interview ausführlich über seine ersten Wochen und die Zukunft in Hannover – John Guidetti allerdings ist, bis auf die Vielzahl der Stationen seiner Karriere, offenbar das Gegenmodell zu Jonathas.

Er ist deutlich mehr tatöwiert, in Schweden gefeiertes Objekt des Party-Kulthits „Johnny G, Johnny G, will you marry me?“ mit mehr als fünf Millionen Klicks – aber vor allem hat er was zu sagen, ein Duckmäuser hört sich anders an: Der Schwede hat klare Meinungen zur Gesellschaft und zu sozialen Problemen, seine „John Guidetti Foundation“ setzt sich für arme Kinder in Afrika ein, während seiner Zeit als Kind in Kenia lernte er nach eigener Aussage Demut und Bescheidenheit.