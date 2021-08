96-Meinung: Nagelsmann gibt Zimmermann recht

„Wir haben nicht gegen einen Kreisligisten gespielt und 17:0 gewonnen. Das machen ja sehr viele Mannschaften, davon halte ich wenig.“ Julian Nagelsmann

Das Herumgekrittel nervt den Bayern-Trainer. Julian Nagelsmann hat ja vor dem Bundesliga-Start am Freitagabend gegen Mönchengladbach kein Spiel gewonnen. Die Tests: Köln (2:3), Ajax Amsterdam (2:2), Gladbach (0:2) und Neapel (0:3) – „Nagelsmann weiter sieglos“, hieß es. Den Bayern-Weg wählte übrigens auch der Kollege aus Hannover. Jan Zimmermann verzichtete auf 96-Meet-and-Greets in Ramlingen oder Kaltenweide und nahm es stattdessen mit nahezu gleichstarken Gegnern auf: St. Pauli (0:2), Viktoria Berlin (1:0), Paderborn (1:1), Bielefeld (0:1), Hertha BSC (4:4) und Magdeburg (2:4). Viele fragten sich, warum 96 kein Selbstvertrauen tankt bei „Opfern“ aus der Region. Nagelsmann und Zimmermann halten davon nicht viel. Zumal so ein Test schnell umschlägt in ein Schützenfest, von dem nur die Würstchenverkäufer was haben.