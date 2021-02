96-Meinung: Keine Glanzleistung beim Derbysieg – dafür die nötige Leidenschaft

Damit wäre die Welt für einen Teil der 96-Fans in Ordnung, die Saison gerettet. Zwei Siege im Derby gegen Braunschweig, das ist ja das, was einige vor allem von ihrer Mannschaft erwarten.

Nach dem 4:1 im Hinspiel gab’s auch nicht viel auszusetzen, zumindest an der kämpferischen Einstellung beim 2:1 - allerdings erst nach einer Schnarchphase am Spielbeginn. Vom Anpfiff weg waren die Braunschweiger griffiger, ihre Führung nur logisch. Durch den schnellen Doppelschlag nach einer guten halben Stunde drehte 96 das Spiel - und brachte es mit der notwendigen Leidenschaft in den Zweikämpfen ins Ziel.