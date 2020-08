96-Meinung: Kenan Kocak bewegt sich in den Spuren von Felix Magath

Laufen bis zum Umfallen

Fitness ist zwar nicht alles, aber nun mal die Grundvoraussetzung für all das, was sonst noch verlangt wird von den Profis. Wenn es daran mangelt, sieht das so aus wie bei 96 in weiten Teilen der letzten Hinrunde.

Dann kam irgendwann Kenan Kocak und begann sofort, den Fitnessgrad zu erhöhen. Es hat funktioniert, obwohl es mitten in der Saison schwieriger umzusetzen war als in der Vorbereitung. So überrascht es nicht, dass die Spieler dieser Tage mal so richtig ihre Grenzen erkunden. Kocak bewegt sich dabei in Magaths Spuren und lässt die Spieler leiden und laufen bis zum Umfallen. Dass der Arzt kommt, sollte allerdings besser die Ausnahme bleiben.