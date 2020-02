96-Meinung: Trainer Kocak in der Ergebnisfalle

Es ist dieser Tage wahrlich nicht einfach, schlagkräftige Argumente aufzutreiben, die für Hannover 96 sprechen. Der Horror-Start ins Jahr 2020 mit einem Peinlich-Pünktchen gegen die Fußballgrößen Regensburg und Wiesbaden bringt auch Kenan Kocak mehr und mehr in Erklärungsnot.

Seine Aufgabe ist es, Zuversicht auszustrahlen, Siegeswillen vorzuleben, die entscheidenden Körner aus einer taumelnden Elf herauszukitzeln, die es in Teilen als unter ihrer Würde empfindet, in der biederen Zweitklassigkeit die Gegner bespielen zu müssen. Hilft ja nix. Die Mahnungen der Vergangenheit verhallen ungehört. Damals, als 96 schon einmal in die dritte Liga musste, stand die Absteigerelf zum gleichen Zeitpunkt der Saison einen Zähler besser dar. Auch damals betonten alle immerzu ihre überdurchschnittliche Qualität.