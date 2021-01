96-Meinung: Schwer zu verstehen, warum Kocak Ekici verpflichten wollte

Es ist ein haariges Thema. Das Zentralorgan des Deutschen Friseurhandwerks hat sich in einem Brief an den DFB beklagt, dass ein „Großteil der Fußballprofis sich mit frischgeschnittenen Haaren auf dem Platz präsentiert: Einrasierte Scheitel, auf wenige Millimeter getrimmtes Nacken- und Schläfenhaar, saubere Konturen“. Das könne nur das Werk von Profis sein und würde eine ganze Branche unter Druck setzen – die Frisöre müssen ihre Läden ja geschlossen halten.

Wir würden uns wünschen, dass so ein inoffizieller Figaro mal in der sportlichen 96-Leitung vorbeischaut und sowohl dem Trainer als auch dem Sportchef mal richtig den Kopf wäscht.