96-Meinung: Kenan Kocaks Psychologie mit Plan

Dazu ist weiterhin der Kapitän Marvin Bakalorz angeschlagen, aber auch er war am vergangenen Samstag schon nicht im Kader. Offenbar schwerer verletzt hat sich dazu am Mittwoch das Talent Mick Gudra, wir wünschen gute Besserung, eine Rolle bei den Profis in der 2. Liga hätte der junge Mann aber ohnehin nicht gespielt.

Die restlichen Spiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga

Belastende Themen

Zu einem aktuellen Drama hat der 96-Krankenreport nicht das Zeug. Ein bisschen jammern, ein wenig ablenken, kurz sarkastisch werden, da wird hoffentlich ein Plan dahinterstecken, der einen psychologischen Nutzen hat.

Nehmen wir also an, Kenan Kocak wollte nicht schon vor dem schweren Spiel in eigener Sache mit dem Verletzungsalibi punkten und die Ausfallmisere auch nicht in eine Reihe stellen mit den belastenden Themen um Spielerqualität, den Managerwirbel oder den wieder ins Stadion schwappenden Ärger um 96-Boss Martin Kind, dann möchte der Trainer sicher nur seine Mannschaft fester zusammenschweißen.

Und etwa den Stürmer Marvin Ducksch, von dem Kocak nicht hundertprozentig überzeugt ist, oder den Innenverteidiger Felipe, der traditionell diverse Risiken in sich trägt, aufrütteln und an ihre Verantwortung appellieren, sich für 96 aufzuopfern – beide müssen ja wohl wieder von Anfang spielen.