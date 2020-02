96-Meinung: Ein Manager-Buch mit düsteren Kapiteln

96 und die Manager – ein langweiliges Buch, in dem die meisten Kapitel nur eine Überschrift haben: Gescheitert! Als da wären, um nur die letzten vier zu nennen: Dirk Dufner – Ex-Anwalt, jetzt Spielerberater. Martin Bader, ehemaliger Marketingmann beim Big-City-Klub Hertha – zuletzt wurde sein Vertrag beim Drittligisten Kaiserslautern nicht verlängert. Horst Heldt, Ex-Profi, jetzt Sportchef beim Kölner Karnevalsklub. Und Jan Schlaudraff – Ex-Profi und Ex-Berater, weiter wohnhaft in Hannover und von 96 bezahlt, sonstige Ziele unbekannt.

Es war einmal ...

Aktuell amtiert Gerhard Zuber, vorher Heldt-Assistent und kaltgestellt, jetzt heißer Favorit auf ein langfristiges Bleiben. Zuber kann gut mit Trainer Kenan Kocak, sie basteln sogar schon an der nächsten Saison, die 96 wohl in der zweiten Liga spielen wird. Kleines Problem dabei: Kocak hat noch gar keinen Vertrag für die nächste Saison – doch das wird sich wohl bald ändern.

Gehen wir also mal davon aus, dass Zuber und Kocak im Juli mit einer völlig neuen 96-Mannschaft Richtung Bundesliga durchstarten. Bleibt die Frage, ob da noch ein übergeordneter Sportgeschäftsführer nötig ist. Wenn ja, dann jeden­falls keiner wie Klaus Allofs, der seine Erfolgsgeschichten mit: Es war einmal … einleiten muss. Allofs erlebte seine beste Zeit in Bremen, an der Seite des Trainers Thomas Schaaf, der ein besonders düsteres 96-Kapitel zu verantworten hat. Auch Allofs schafft es nicht – auf diese Fußnote sollte 96 besser verzichten.