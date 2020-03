96-Meinung: Kleine Gesten sind in der Corona-Krise nicht genug

Robin Gosens, ein in Deutschland kaum bekannter Linksverteidiger aus Emmerich am Rhein, war aus Bergamo zugeschaltet im ZDF-„Sportstudio“. Der 25-Jährige in Diensten von Atalanta steckt in der Quarantäne. Er schilderte per Videoschalte, wie die Zustände in seiner dramatisch betroffenen Stadt sind, es gab dazu Bilder von Leichenwagen.

Auch Gosens hilft mit seinen Kollegen, nicht persönlich, aber mit Geld: 50 000 Euro habe die Mannschaft zur Verfügung gestellt, einen Teil der jüngst kassierten Cham­pions-­League-­Prä­mie. Das war gut gemeint als Soforthilfe, kein Vorwurf. Mit solchen Gesten und kleinen Gaben werden die Fußballer aber ab jetzt nicht mehr hinkommen in der Corona-Krise, die den europäischen Profifußball ernsthaft gefährdet – und danach auf bescheidenere Fundamente stellen wird.