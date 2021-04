96-Meinung: Kocaks frühe Verbrüderung mit Zuber war ein Fehler

Kenan Kocak hatte wie die Spieler zwei Tage frei nach der Niederlage in Sandhausen. Derweil der 96-Trainer im Mannheimer Land auf das Urteil aus Hannover wartete, ob er an diesem Mittwoch noch mal auf den Platz darf, hat er die letzten Tage sicher noch mal Paroli laufen lassen, wie Horst Hrubesch sagen würde. Dass sein Ex-Klub Sandhausen, bei dem er mehr als zwei Jahre anerkannt gut gearbeitet hatte, seinen Abschied in Hannover besiegelte, ist einer der Zufälle. Ein anderer, dass ihm zwei Spieler, für die er sich besonders eingesetzt hat, das Spiel und den Job kosteten.

Torwart Michael Esser wollte er unbedingt zurückhaben, hat dafür viel Ärger riskiert und Ron-Robert Zieler weggeschickt. Simon Falette war sein absoluter Wunschverteidiger – ein katastrophales Missverständnis. Es ehrt Kocak, dass er das eingesteht. Es gibt nicht viele 96-Trainer, die zu so viel Selbstkritik fähig waren. Am einfachsten ist es ja immer, die Schuld am Scheitern bei anderen zu suchen.