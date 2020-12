96-Meinung: Die guten, alten Transferwünsche von Kenan Kocak

Ach ja, dieser Umbruch. Es ist wie mit der Baustelle in direkter Nachbarschaft, wenn etwas abgerissen und neu geschaffen wird. Die einen lobten Kenan Kocak als Trainer, der endlich durchgreift und Neues schafft. Die anderen fanden den Abriss der Mannschaftsstruktur zu radikal und zu laut. Bestätigt sehen sich beide, jetzt, da die neuen 96-Häuser noch nicht fertig sind.

Anzeige

Genau betrachtet, liegt die Wahrheit eher in der Mitte. Zieler ist Ersatztorwart in Köln, Bakalorz in der Türkei in Abstiegsgefahr, Felipe verletzt, Prib hilft und trifft nun für Düsseldorf statt für Hannover. 96 hat also ein bisschen was verloren, vor allem Geld für die Abfindungen. Man darf sich außerdem sicher sein, dass Kocak den guten alten Eddy Prib nicht weggeschickt hätte, hätte er gewusst, dass sich seine Transferwünsche im Sommer nicht erfüllen würden.