96-Meinung: Kocak und Zuber müssen keine Schnitzelfreunde sein

Der Vorschlag für die Erweiterung des Trainerteams um einen Mentalcoach ist so ein Beispiel. Was sagt der Manager? Fünf Wochen sollen Zuber und Kind nicht telefoniert haben, die Verhandlungen mit Moussa Doumbouya führt nicht der Sportdirektor, sondern der Kaufmännische Leiter Frank Baumgarte. Entweder Zuber hat noch was zu sagen oder 96 sollte sich trennen. Eine Saisonplanung ohne Kaderplaner dürfte mutmaßlich in eine Sackgasse führen.