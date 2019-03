96-Meinung: Es geht nur noch darum, mit Anstand abzusteigen

Die Fußballwelt steht kopf. Real Madrid und Paris St. Germain gewinnen ihre Auswärtsspiele im Champions-League-Achtelfinale – und scheiden trotzdem aus. Und Hannover 96 rechnet so: „Es sind noch 30 Punkte zu vergeben.“ Das stimmt, aber nicht an 96.

Obwohl: Die Mannschaft lebt ja. Sie lebt, weil sie Jonathas an dessen 30. Geburtstag in dieser Woche hochleben ließ . Sowas hatte Trainer Thomas Doll noch nie erlebt. Wahrscheinlich, weil er auf 30. Geburtstagen gar nicht mehr eingeladen ist.

Michael Esser: Er bleibt der Bundesliga-Torwart mit den meisten Paraden. Hätte Esser nicht so oft so stark gerettet, wäre die Niederlage noch höher ausgefallen. Einziger in der Mannschaft mit Bundesligaformat. Note 2 ©

So was wird natürlich nicht noch mal passieren. Haben sie in dieser Saison bei 96 schon so oft versprochen – zuletzt zwei Wochen vor der Stuttgart-Katastrophe. Da hatte es ein 0:3 bei Hoffenheim gegeben. Zitat Doll: „Das war ein blutleerer Auftritt. Die Bereitschaft hat gefehlt. Wie ein Kaninchen vor der Schlange!“ So eine Abrechnung kann man mal machen. Doll nach Stuttgart: „Das hatte nichts mit Bundesliga-Fußball zu tun. Jeder, der es mit Hannover 96 hält, kann sich nur schämen.“

Tatsächlich geht es nur noch darum, mit Anstand abzusteigen. Dazu sind von den zu vergebenen 30 Punkten noch ein paar nötig.