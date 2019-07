96-Meinung: Diese 2. Liga sorgt (zunächst) für allgemeine Ahnungslosigkeit

Schwierig in den Griff zu bekommen, die nach allgemeiner Einschätzung beste 2. Liga aller Zeiten. Das haben am Startwochenende vor allem die Tipper in ihren Kollegenrunden erfahren müssen, der Trend beim Zocken ging aus purer Hilf- und Ahnungslosigkeit klar zum Unentschieden – Aue, Fürth, Bochum oder Dresden, wer weiß schon, was diese Mannschaften draufhaben? Und wer weiß schon, was die zu den glorreichen Vier gekürten vermeintlichen Spitzenteams wirklich können.

Lediglich vielversprechende Ansätze

Da gab der erste Spieltag leider auch keine Hilfestellung, es wird wohl bis Ende August dauern, um ein klareres Tabellen- und Leistungsbild erkennen zu können. 96 zum Beispiel zeigte zumindest in der ersten Halbzeit des Spiels in Stuttgart vielversprechende Ansätze, hatte allerdings in der zweiten Hälfte nicht eine Torchance, nicht mal eine harmlose.