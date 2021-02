96-Meinung: Die Roten machen es sich intern schwer, Rädchen greifen nicht ineinander

So viele Titel innerhalb weniger Tage holt nicht einmal der FC Bayern. Doppelter Derbysieger am Samstag, deutscher Schneeschippmeister am Dienstag. Aber 96 bekommt es hin, Terz zu machen statt Titel zu feiern.

Schon ungewöhnlich, dass Fußballprofis eigenhändig mit dem Besen den Platz kehren, um trainieren zu dürfen. Hut ab vor diesem Winterräumdienst. Die Spieler machten das Beste aus der Wetterlage.