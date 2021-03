96-Meinung: Es gibt keinen Grund, Genki Haraguchi nachzuweinen

Wenn’s bloß stimmen würde, was die gegnerischen Trainer so erzählen. Zu deren Standardsprüchlein vor den 96-Spielen gehört ja die Warnung vor Genki Haraguchi. Die Trainerfloskel vom Unterschiedsspieler, den man stoppen müsse, zoomt sich dann durch die Pressekonferenzen.

Nun läuft der Vertrag des 29-Jährigen im Juni aus, was 96 erst mal freuen könnte. Die 1,2 Millionen Euro pro Jahr, die der Japaner kassiert, liegen weit über dem, was 96 künftig noch zu zahlen bereit ist. Bei einem Drittel des jährlichen Gehalts liegt die neue Gehaltsobergrenze.

Erst unter Kocak blüht Haraguchi auf

Schaut man sich die drei Haraguchi-Jahre in Hannover mal genau an, wäre er damit auch gut bedient gewesen. 4,5 Millionen Euro Ablöse zahlte 96 ja auch noch für ihn an Hertha BSC, heutzutage kaum vorstellbar, dass ein Verein so hoch greifen würde. In der ersten Saison traf Haraguchi gar nicht, in der zweiten erst, als Kenan Kocak Trainer wurde. Sechs Tore, fünf Assists. Jetzt sind es fünf Treffer, sechs Vorlagen.

96 braucht seine tiefen Läufe, aber zu oft schaltet Haraguchi auch in den Leerlauf. Er genießt die Starrolle in seiner Mannschaft, füllt sie aber nicht konstant aus. Mit dem Rückkehrer Sebastian Ernst steht auch schon ein Nachfolger bereit. Falls Haraguchi gehen sollte, gibt es keinen Grund, ihm nachzuweinen.