96-Meinung: Den angeblich so privilegierten Fußballern ergeht es im Kickkosmos auch nicht anders

Vereine, Spieler und Fans werden sich in den kommenden Wochen allerdings an ein noch nervigeres Durcheinander in den lieb gewonnenen Abläufen gewöhnen müssen, man könnte auch von einem drohenden Chaos reden.

Quarantäne ist überall gleich

Corona, befeuert von steigender Inzidenz und aggressiven Mutationen, schwappt immer heftiger in den eigentlich gut geschützten und durchgetesteten Kickkosmos. Die Hotspots sind im Moment vor allem in der 2. Liga zu finden: Regensburg, Aue, Kiel, 96, am Montag noch der HSV.

In Hannover können wir nun zum zweiten Mal nach dem vergangenen März live verfolgen, dass es den angeblich so privilegierten Fußballern auch nicht anders ergeht als Schulklassen und Firmenabteilungen, die in Quarantäne müssen.

Kocak im Navigieren gefragt

Alleinstehende Spieler werden von Vereinsmitarbeitern mit Essen und guten Wünschen versorgt, die Profis müssen mit Videoprogrammen und eilig installierten Heimtrainergeräten zusehen, dass sie in Form bleiben – die gemeinsame Arbeit am Ball und an den taktischen Finessen fällt aus.

Keine einfache Aufgabe ist das auch für 96-Trainer Kenan Kocak, der das rote Teamboot aus dem Homeoffice zwischen verlegten Spielterminen und sportlichen Klippen ge­schickt durchnavigieren muss.