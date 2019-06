96-Meinung: Ein bisschen Aufbruch würde der Stimmung wirklich gut tun

Der fortgeschrittene Fan kann sich einen Reim auf die 96-Personalpolitik machen. Er denkt sich rein in den Umbruch, weiß um die angespannten Finanzen, findet richtig, dass Großverdiener wie Jonathas und Walace aus innerbetrieblichen Gründen gehen müssen, will Spielern wie Albornoz oder Fossum nicht noch die fünfte Chance auf ihr Coming-out als dynamischer Profi geben – und hat keine Angst, dass Jan Schlaudraff als Managerneuling oder Mirko Slomka als Trainer-Comebacker sich vielleicht verzettelt haben in ihrem Konzept der 50 Namen.