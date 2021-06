Kommentar: Zuletzt gewann 96 2003 in Bremen - Werder ist trotzdem ein Wunschgegner

Wo ist Fredi Bobic, wenn man ihn braucht? Aktuell in Berlin, klar. Der letzte 96-Sieg in Bremen liegt 18 Jahre zurück, ein 2:1 damals, zwei Bobic-Tore. In der Bundesliga gab es seitdem viele Spektakel an der Weser, mal ein 0:5 aus 96-Sicht oder ein 1:6, wir erinnern der Form halber an das Geschenk von Thomas Schaaf als 96-Trainer an sein Werder beim 1:4. 96 stieg ab, kam wieder – und es folgte ein 0:4. Nun aber dreht sich der Trend.

Am ersten Spieltag gleich ein Märchen

Hendrik Weydandt tauchte vor drei Jahren auf der Bildfläche auf und erzielte sein erstes Profitor beim 1:1 in Bremen im August 2018. Am ersten Spieltag gleich, ein Märchen. Nun also wieder Werder am ersten Spieltag.