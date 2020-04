96-Meinung: Wie stellt sich die Liga das denn vor?

Statt in Zweikämpfen befindet sich Hannover 96 im Zwiespalt. Die Spieler sind den Fans so fern wie nie. Zum Glück gibt es zurzeit im Training eh nicht viel zu sehen. Treffen mit Spielern von Angesicht zu Angesicht bleiben krisenbedingt nicht möglich. Seit der ersten Infektion von Timo Hübers vor exakt einem Monat haben die Spieler sogar Facetime-Verbot gegenüber Medien. 96 will keine Angriffsfläche bieten und zeigt Berührungsängste – mehr, als nötig wäre.