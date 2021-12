Stimmt das Paket, bleibt Dabrowski längerfristig bei 96 - zu Recht!

Bei Hannover 96 gibt’s nicht nur alle Jahre wieder Überraschungen. Angekündigt war ja, am Nikolaustag werde ein neuer Trainer im 96-Stiefel stecken. Da die Mannschaft den HSV geputzt hat, braucht es nun aber keinen Uwe Rösler mehr, der die Rute rausholt.

Stattdessen gibt es Schmeicheleien für Christoph Dabrowski. Der U23-Trainer, von dem es hieß, er werde wieder zurück in seine Akademie geschickt, darf bleiben. Bis Weihnachten kann er sich in den Partien in Ingolstadt und gegen Werder Bremen bewähren.