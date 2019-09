96-Meinung: Die Roten müssen wieder heimstark werden

Das Wetter spielt mit, das ist eine freundliche Vorhersage für heute Abend – zum Anpfiff des Spiels gegen Nürnberg soll es in der HDI-Arena 14 Grad warm sein, und der Regen hört auch so rechtzeitig auf, dass keiner der knapp 30 000 erwarteten Zuschauer nass wird, auch nicht auf dem Heimweg. Meteorologisch perfekte Voraussetzungen für ein Fußballfest, wenn man mal davon absieht, dass es nicht Flutlicht-Freitag, sondern Flutlicht-Montag mit folgendem Arbeits- und Schultag ist, fehlt nur noch ein Heimsieg.

Das allerdings ist ein echtes Problem. 96 ist Letzter der Zweitliga-Heimtabelle, hat in drei Versuchen zu Hause noch nicht gewonnen und passt sich dem Fremdel-Trend des deutschen Profifußballs an. In der 1. Liga hat am Wochenende nicht eine Heimmannschaft gewonnen, in der 2. Liga nur drei.

Das liegt bei vielen Klubs an der spielerischen Qualität, es fehlt an Tempo, Ideen und Einzelkönnern, die sich nicht ausbremsen lassen von den müden Bemühungen ihrer Kollegen, ein gefährliches Angriffsmuster aufzuziehen. Kontern ist einfacher, auch für 96 – die beiden Siege dieser Saison gelangen auswärts.