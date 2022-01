Kommentar: 96 fehlt eine coole Sturmspitze mit Spitzenformat

Es war ja klar gewesen, dass 96 den Zauberfußball aus dem Gladbach-Spiel in der Form gegen Dresden kaum wird wiederholen können. Dafür sind die Gegner zu verschieden und die Räume, die sie 96 bieten. Insofern ist es zumindest als Erfolg zu werten, dass das Team von Christoph Dabrowski sich auch diesmal mitunter ansehnlich und temporeich bis nach vorne konterte und kombinierte. Aber was ist das letztlich wert, wenn kein Tor dabei rumkommt und der Mut an der Sechzehnerkante plötzlich verloren geht?

96 verballerte Topchance nach Topchance, gefühlt ein halbes Dutzend guter Möglichkeiten. Gegen Gladbach lief es wie geschmiert, gegen Dresden kehrte die Abschlussschwäche aus der Liga zurück. Das ist ein bekanntes Problem: Wenn nicht gerade Pokalabende anstehen, erzielt 96 zu wenig Treffer - 15 in 20 Saisonspielen.