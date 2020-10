96-Meinung: Neue Erkenntnisse vom Berlin-Trip - Dreierkette gegen Paderborn? 

Es stieß dem einen oder anderen 96-Fan schon sauer auf, dass Hannover für den Testkick in der Länderspielpause ausgerechnet ins coronagebeutelte Berlin fahren musste. Und das ausgerechnet in Tagen, in denen die neuesten Zahlen aus der Hauptstadt ganz besonders alarmierend sind. Versöhnlich nur, dass es im Bezirk Treptow-Köpenick die niedrigsten der Stadt gibt und es im Union-Stadion an der Alten Försterei – immerhin – tatsächlich okay lief mit verhältnismäßig weiten Abständen zwischen den Fans.

Weniger versöhnlich fiel das sportliche 96-Zeugnis aus, das Kenan Kocak seinem zusammengewürfelten Team ausstellte. Vor allem in der (Ersatz-)Abwehr sah Kocak Probleme, klammerte einzig Baris Basdas aus der Kritik aus.