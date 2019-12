96-Meinung: Erlösung nach dem Heimsieg gegen Aue - aber keine Entspannung 

Die Prophezeiung des Kenan K. wird jetzt nicht gleich in eine Reihe mit den Ankündigungen eines Nostradamus oder auch der Hopi-Indianer gehoben werden können. Aber wer – die auch angesichts des Spielverlaufs – mutige Voraussage wagt, dass 96 einen Heimsieg gegen eine Mannschaft aus dem Erzgebirge gelingt, der wird schnell in den Rang eines David Copperfield gehoben. Besonders, wenn man wie Kocak im Vorfeld noch damit kokettiert hat, kein Copperfield zu sein.

Marvin Bakalorz: "Ich hab beim Eigentor nicht gehört, ob Ron (Zieler) gerufen hat. Im Endeffekt soll er mich mit umhauen. Ich muss den übers Tor klären oder vorne weg. Das Gefühl nach dem Heimsieg ist Wahnsinn. Es war so weit, Gott sei Dank. Wenn man sieht, was Duckschi für ein Schlitzohr ist und der Mannschaft weiterhelfen kann. Die Einwechslungen haben gepasst, ich bin überglücklich gerade." ©

Die Mannschaft stemmte sich gegen die Apokalypse

Die angekündigte Erlösung von der Pein des Heimfluchs erfüllte sich allerdings sehr spät. Die Botschaft des Siegtores in der 90. Minute sollte aber nach allen Regeln der Fußballkunst diese sein: Verdammt noch mal, das muss doch einen Schub geben!

Zweimal in Rückstand geraten, durch Tore, die kein Mensch in ihrer schlichten Unglückseligkeit vorhersehen kann, stemmte sich die Mannschaft gegen die Apokalypse, die Hinrunde ohne Heimsieg beenden zu müssen. Eine als Flanke gedachte Bogenlampe über den Torwart und ein Eigentor – an solchen Rückschlägen sind schon Teams zerbrochen.

Aber 96 stand wieder auf, legte die Bleischuhe ab, mit denen die Spieler nicht nur in die beiden Halbzeiten gestartet waren. Kocak hat in seinen drei Trainerwochen die Mannschaft so fit gemacht, dass sie nun gut zu Fuß ist und bis zum Abpfiff durchziehen kann.