96-Meinung: Die fünf größten Wünsche für das Fußballjahr 2020

Herr Kocak, halten Sie bitte Ihr Versprechen: 96 hat mit dem Abstieg nichts zu tun, haben Sie erstens beim NP-Anstoß gesagt – dass es derzeit nur zwei Punkte zur Abstiegsrelegation sind, scheint Sie nach fünf wechselhaften Spielen mit Ihrer neuen Mannschaft nicht zu schrecken. Und bringen Sie, zweiter geleisteter Schwur, 96 bald wieder dahin „wo es hingehört“, also in die 1. Liga.

In die Christmette oder zum Krippenspiel wird Kenan Kocak mit seiner Familie am Heiligabend vermutlich nicht gehen, er ist ja Moslem. Ein paar Geschenke für die Kleinen wird es trotzdem geben, schadet nichts in überwiegend christlicher Nachbarschaft und sorgt immer für leuchtende Kinderaugen. Auch die hannoversche Fußballgemeinde, deren wahre Größe und Begeisterungsfähigkeit Kocak noch nicht kennenlernen konnte in der kurzen Zeit, hat zum Fest ein paar Wünsche, die der Trainer mit dem Sportdirektor und dem Boss gerne erfüllen darf, wir füllen den Zettel mal aus.

2. Wunsch:

Stecken Sie die 96-Ziele gerne intern so hoch, wie das Ihrer Mannschaft psychologisch helfen mag, aber reden Sie extern bitte nicht vom Aufstieg in dieser Saison. Sie müssten dafür in den restlichen 16 Spielen noch 40 Punkte holen, das wären 13 Siege und ein Unentschieden – wenn das überhaupt reicht.

3. Wunsch:

Bewahren Sie sich Ihre Konsequenz auch in wichtigeren Fällen als der vielbeachteten 13-Minuten-Einauswechselung des Spielers Florent Muslija, die bei Experten und Fans gut angekommen ist. Und seien Sie auch mit sich konsequent – immerhin haben Sie geschlagene 45 Minuten gebraucht, um nach einer Katastrophenhalbzeit beim Spiel in Bochum endlich Taktik und Personal zu wechseln.

4. Wunsch:

Herr Schlaudraff, betonen Sie bitte nicht mehr, dass Ihnen bei Transfers finanziell die Hände gebunden sind und am Ende ja doch immer Martin Kind entscheidet. Das mag ja stimmen, aber so profiliert man sich nicht als Manager, sondern allein pragmatisch mit guten eigenen Ideen und Kontakten. Und außerdem: Wie kriegen das eigentlich Ihre viel ärmeren Kollegen in Bielefeld, Heidenheim oder Aue so erfolgreich hin?