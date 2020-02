Kommentar: So ist der freie Fall von Hannover 96 zu stoppen

Beim Hannoverschen Schussel-Verein kehrte endlich der Dusel zurück – und die Perspektive, dass es aufwärts gehen kann statt nur abwärts wie in den vergangenen Wochen, Monaten, fast Jahren. Die beiden Teenager Linton Maina und Simon Stehle stehen zwar erst am Anfang einer Karriere (der eine mehr als der andere), aber es ist ein Licht zu erkennen in der Dunkelkammer der 2. Liga.

Hannover hat einen Sieg gefeiert, was in diesem Jahr schon bemerkenswert genug ist. Die Mannschaft hat außerdem die Fans zurückgewonnen durch das Spektakel in Fürth. Die jungen Gewinner des Spiels könnten die vielen Probleme überlagern, vielleicht sogar unbewusst helfen, sie zu überwinden.

Es gibt viel zu tun bei Hannover 96

Denn Probleme gibt es viele. Die Verletzungen, die Ausfälle, die Kopfballschwäche und nicht zuletzt den klubinternen Streit zwischen Boss Martin Kind und einem Teil der Fans.

Wenn jetzt in allen Bereichen so leidenschaftlich füreinander gearbeitet wird wie in Fürth in Unterzahl, dann lässt sich der freie Fall aufhalten. Es gibt viel zu tun bei 96. Der Aufwand, den die Mannschaft in Fürth betrieb, hat gezeigt, dass es sich lohnen kann.