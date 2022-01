96-Meinung: Die Wahrscheinlichkeit aufs Viertelfinale ist zwar nicht groß, aber durchaus vorhanden

Natürlich sollte man im Fußball immer auf die eigenen Stärken schauen, einfach sein Ding machen und bei besonders großen Aufgaben auf das „Quäntchen Glück hoffen“, wie das Christoph Dabrowski jüngst gesagt hat. Er kann sich bisher ja tatsächlich als Glückskind fühlen, zumindest zwei seiner drei Siege als 96-Cheftrainer waren ja nicht das Ergebnis einer ideenreichen und chancenwuchernden Spielweise, sondern vor allem eine Verkettung von hilfreichen Zufällen. Es ehrt Dabrowski, dass er das auch so zugibt und dringend an den spielerischen Defiziten arbeiten will, aber seine Argumente sind in der verklemmten 96-Lage eben unschlagbar: Gewinnen ist gerade wichtiger als glänzen.

Das kann er seiner Mannschaft gerne auch am Mittwoch predigen – die prozentuale Wahrscheinlichkeit für einen hannoverschen Sieg im Achtelfinale gegen die Millionenstars aus Mönchengladbach ist zwar nicht groß, aber durchaus vorhanden. Der Gegner pendelt physisch wie psychisch zwischen dem 0:6 gegen Freiburg nach 37 Minuten und dem 2:1 bei Bayern München, sieht den Pokal vermutlich als seine letzte Chance auf Europa und hat quälend im Hinterkopf, dass man gegen 96 traditionell verliert, wenn es erst ins Elfmeterschießen geht.