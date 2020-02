96-Meinung: Diesmal war endlich der unbedingte Siegeswille zu spüren

Gegen Wiesbaden hatten Hannovers Profis noch ein Mentalitätsproblem. Diesmal warf sich 96 richtig rein, allen voran Ron-Robert Zieler. Gegen Wehen noch die Punkte verschenkt, als er in die Luft faustete vorm 2:2 - diesmal hielt er dafür die Punkte fest. Erst mit richtig guten Reflexen, weil die Kollegen die Ecken nicht vernünftig klären konnten. In der zweiten Halbzeit auch beim Hrgota-Elfmeter. 96 sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf - 3:1, und das trotz einiger Schwierigkeiten am Ende absolut verdient.