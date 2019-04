96-Meinung: Das 0:0 in Berlin ist in Wirklichkeit eine Niederlage

Die Vorlage kam aus dem Süden, sie hätte 96 nicht besser in den Lauf gelegt werden können. Stuttgart hat 0:6 in Augsburg verloren, damit war die unglaublich Chance da, am 30. Spieltag noch mal steil zu gehen - und wieder heranzurücken an den Relegationsplatz. Damit wäre die Chance am Leben erhalten worden, doch noch in der Bundesliga zu bleiben.