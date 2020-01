96-Meinung: Es gibt beim Sievers-Abschied keinen "Schuldigen"

Torwartheld ist er seit dem gehaltenen DFB-Halbfinal-Elfer gegen Marco Bode. Pokalheld nach dem im Anschluss gewonnenen Finale 1992 gegen Gladbach. Derbyheld darf er sich nach dem 1:0 am 7. Mai 1998 gegen Braunschweig nennen, dann Aufstiegsheld nach dem 5:1 nach Elfmeterschießen gegen Tennis Borussia Berlin.

Sievers wird nicht fortgeschickt

Sievers, eine Legende. „Außer Sievers könnt ihr alle gehen“, riefen die Fans häufiger, wenn es ganz schlecht lief. Zuletzt 2016 nach einer Niederlage in Köln – als Hohn für die Profis, als Hoch auf den Helden der Fans, auch wenn Sievers „nur“ der Torwarttrainer war.

Die Legende geht. Mit gerader Körperhaltung, so wie Sievers täglich mit seinen schwarzen Adidas Copa Richtung Trainingsplatz stöckelte. Sportlich, drahtig, irgendwie elegant. Er wird nicht gefeuert, nicht demontiert, nicht fortgeschickt – was bei Hannover 96 auch nicht jeder schafft. Fans trauern einer ihrer letzten Identifikationsfiguren zu Recht nach. Die Suche nach einem „Schuldigen“ ergibt im Fall Sievers keinen Sinn. Die Legende geht, weil sie es will.