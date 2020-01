96-Meinung: Der Kaltstart in Regensburg vermiest die Hoffnung

Jetzt ist die 96-Karre wieder unterwegs – und hatte gleich die erste Panne. Mehr als einen Monat hat der 96-Wagen ja in der Garage gestanden. Nach so einer Pause ist dann immer auch die Frage, ob und wie die Kiste anspringt. Im vergangenen Jahr war 96 entgegen allen Ansprüchen mehr schlecht als recht durch die zweite Liga gezuckelt.

Der 96-Motor stottert weiter

Der schwedische Nationalstürmer John Guidetti und der Ex-Leipziger Dominik Kaiser haben bei ihrer Premiere das Team aber noch nicht entscheidend vorangebracht. Als neuer Stoßdämpfer wurde Gerhard Zuber eingebaut, gefunden hat man den Sportchef im 96-Lager hinter verrosteten Kotflügeln. Zuber macht einen guten Job, holte auf die Schnelle schon vier Spieler. Als fünften Neuen könnte Zuber vielleicht schon heute einen Innenverteidiger aus dem Kofferraum holen.

Die Impulse sollen aber von Kenan Kocak kommen, dem 96-Lenker. Dem Trainer gelang es jedoch noch nicht, in Regensburg einen Gang hochzuschalten. Der 96-Motor stottert weiter, jetzt ist ein Heimsieg am Samstag gegen Wiesbaden Pflicht. Der Kaltstart in Regensburg vermiest die Hoffnung, dass das 96-Navi schnell auf eine nördliche Route in der Tabelle eingestellt werden kann. Stattdessen droht weiter der Schrottplatz der dritten Liga.