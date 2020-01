96-Meinung: Kenan Kocaks bestechender Masterplan fürs neue Jahr 

Mit einem Satz hat Kenan Kocak seinen Masterplan fürs neue Jahr vorgestellt. „Alles muss besser werden“, sagte der 96-Trainer in genialer Einfachheit – und räumte damit alle möglichen Missverständnisse ab, die seine Agenda 2020 behindern könnten. „Alles“, das heißt, dass nicht länger in geübter Selbstzufriedenheit über eine gelungene Halbzeit in Bochum oder eine rauschende Schlussphase gegen Aue philosophiert werden darf – sondern lieber über die Erkenntnisse aus der traurigen Dutzendware, die Hannover bis knapp vor die Drittligahölle gebracht hat.

Die Rückrundenauftakte von Hannover 96 der vergangenen zehn Jahren in Bildern 2018/2019: Hannover 96 - Werder Bremen: Der vorerst letzte Rückrundenauftakt in der 1. Bundesliga. Der starke Esser konnte den einzigen Treffer im Spiel durch einen Abstauber von Milot Rashica nicht verhindern. Trainer: André Breitenreiter ©

Anzeige

Viele Spieler haben Luft nach oben Auch die wenigen Profis, die bisher nicht komplett enttäuscht haben, sollen mitmachen beim Besserwerden. Zum Beispiel der Stürmer Marvin Ducksch, der mit sechs Treffern und fünf Torvorlagen als bester 96-Scorer geführt wird, aber seine Quote noch gerne um ein paar Prozent erhöhen darf. Sogar der stabile Torhüter Ron-Robert Zieler, der sich angesichts der Personallage weder verletzen noch sperren lassen sollte, hat bei den Unhaltbaren noch Luft nach oben. Viele andere Spieler dürfen sich von Kocak direkt angesprochen fühlen, dazu zählen die entzauberten Talente Florent Muslija und Linton Maina, die dem Trainer allzu verträumt über den Platz laufen. Kocak setzt für den ersten Teil seiner Agenda 2020 auf gestandene Spieler, die wie die frisch verpflichteten Dominik Kaiser und John Guidetti Coolness und Siegermentalität in die wankelmütige Truppe bringen sollen. Der Trainer ist davon überzeugt, dass der frühere Leipzig-Liebling aus Dänemark und der Schweden-Rooney mit Wandervogelhistorie sofort funktionieren, erste Eindrücke werden wir am Dienstag beim schwierigen Spiel in Regensburg erhalten.

96 sollte noch 24 Punkte holen Der zweite Teil der Agenda 2020 hat mit Punkten zu tun. 48 sind noch zu holen, die Hälfte davon sollte 96 einsacken, um sich gesichert in der Mitte einzuordnen. Und bis Mai wird man hoffentlich gesehen haben, welche Verstärkungen 96 dann noch braucht, um in der nächsten Saison so gut zu werden, dass es für den Aufstiegskampf reicht.