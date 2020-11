96-Meinung: Eine Niederlage ist für Kocak und seine Mannschaft verboten 

Natürlich würde das bei 96 nicht so fix laufen wie mit dem Bundestrainer, der von seinen Kritikern nach der Blamage in Spanien über Nacht zum Chaos-Jogi ohne Zukunft erklärt wurde. Zahlreiche Experten diskutierten sogleich offen über seine möglichen Nachfolger – alle wünschten sich vor allem Jürgen Klopp, der aber gerade weder Zeit noch Lust hat. Löw wird bleiben, weil auch die DFB-Spitze keine verfügbaren Alternativen hat, allerdings ist der Bundestrainer noch stärker als schon zuvor beschädigt und wird spätestens nach der EM im kommenden Jahr den Weg freimachen.

Anzeige

Ein 0:6 beim Zweitligaletzten in Würzburg sollte sich Kenan Kocak auch besser verkneifen, in Wahrheit ist aber auch jede andere Niederlage verboten für den 96-Trainer und seine Mannschaft. Nach bereits drei Auswärtspleiten in dieser Saison, zuletzt dem katastrophalen 1:4 in Fürth, steht Hannover schon vorm achten Spieltag ratlos an der Weggabelung – verliert 96 am Sonntag auch beim Aufsteiger, hat man Kontakt zur Abstiegszone. Der gewünschte zweite Platz könnte dann schon sechs Punkte entfernt sein, der HSV auf Platz eins womöglich zehn Punkte – der Druck wäre vor den folgenden schwierigen Spielen gegen Kiel, den HSV und Heidenheim enorm.