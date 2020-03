Meinung: Dass Kind 96 handlungsfähig halten kann, müsste sogar Ultras gefallen

Die neue, befremdliche Lebensform mit Corona ist längst auch im Alltag derzeit arbeitsloser Fußballer angekommen. Der infizierte Timo Hübers, der erste offizielle Virusfall im deutschen Profitum, lässt sich in seiner Quarantäne von Freunden Lebensmittel auf die Fensterbank seiner Lindener Wohnung stellen – er hat also genug zu essen und auch sonst keine gefährlichen Symptome.

Montag tagen die Entscheider der Fußball-Ligen über die Zukunft der Saison, da sitzt Bayern München Seite an Seite mit Erzgebirge Aue im schlingernden Boot – es geht um den gemeinsamen Kurs, um Millionen und die Angst vorm Untergang.

50+1-Streit, Fanproteste und drohende DFL-Strafe: Die Hintergründe in der Chronologie

Das arme Aue, stellvertretend für etliche Klubs in der 2. und auch 3. Liga, möchte sich dagegen am liebsten sofort unter einen Rettungsschirm stellen.

Protestbanner beim Heimspiel am 15. Dezember 2018 gegen Bayern München. ©

Choreos, Spruchbänder, Schweigen: Die Proteste bei Hannover 96 in Bildern.

Kind: Hannover 96 wird nicht in die Knie gezwungen

Da klingt es beruhigend, wenn der 96-Boss davon spricht, dass sein Klub von Corona keinesfalls „in die Knie gezwungen“ werde. Martin Kind verströmt die Gewissheit, dass die hannoversche Profigesellschaft ein paar reiche Anteilseigner im Hintergrund hat, die einiges abfedern können.

Dass Kind, Dirk Roßmann und vielleicht auch Gregor Baum eine Art Impfstoff gegen die Coronafolgen bieten und so 96 handlungsfähig halten können, müsste sogar den kritischen Ultras oben in der Nordkurve in diesen Zeiten gefallen.