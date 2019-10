96-Meinung: Hoffentlich stellt sich Kinds Machtfülle nicht auch als Fehler raus

Wer Entscheidungen trifft, läuft immer Gefahr, die falsche zu wählen. Das ist Martin Kind in den vergangenen Jahren häufiger passiert, als es ihm lieb ist. Am Ende steht der 96-Geschäftsführer über allen in der Verantwortung für einen in seiner Ära bislang beispiellosen Niedergang in die Zweitklassigkeit. Das hat viele Gründe.