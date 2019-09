96-Meinung: Was fehlt, sind die klugen Kreativköpfe

Es ist ja nicht so, dass der Bundesliga-Abstieg und der elementare Umbruch für Hannover 96 nicht vorhersehbar gewesen wären. Seit März – also seit fast einem halben Jahr – ist das Anforderungsprofil klar definiert. Erst beschäftigte sich der Klub mit dem Rumgeeiere um den Sportmanager, der vom Lehrling zum Chef in Rekordtempo aufstieg, dann folgte ewiges Hinauszögern bei Personalentscheidungen.

96 fehlen kluge Kreativköpfe

Dass 96 am Montag nicht in letzter Sekunde den Panikknopf gedrückt und Millionen in einen völlig überteuerten Rettungsspieler investiert hat, ist die angemessene Lehre aus dem Jonathas-Flop. Aber was ist mit der Zeit zuvor? 96 fehlen nun einmal kluge Kreativköpfe. Spieler, die mit einer gescheiten Idee offensive Gefahr ausstrahlen. Statt aber diese größte aller Baustellen nachhaltig zu schließen, wurde mit einem früheren Weltmeister-Torwart und einem weiteren Linksaußen Personal ohne jede Not verpflichtet.