96-Meinung: Kocak will (noch) nicht über den Aufstieg reden – aber es wird langsam Zeit

So konsequent der Trainer intern wirkt, so zurückhaltend zeigt er sich nach außen. Es sei viel zu früh, über Ziele zu sprechen, betont er und ordnet mit einem kurzen Satz die Vorgabe von Profiboss Martin Kind ein, für den nur Platz eins oder zwei Gültigkeit besitzt.

Kocak braucht also Vertragsabschlüsse, um sein Ziel – und das kann ungeachtet der öffentlichen Herunterspielerei nur Aufstieg heißen – zu erreichen.

Drei, vier Außenverteidiger, ein Abwehr-Recke in der Mitte, Tempo im Mittelfeld. Die Liste, die Gerry Zuber noch abarbeiten muss, ist lang. Momentan, so betont es Kocak, sei man bei 96 noch nicht darüber in der Lage, sich über den Aufstieg zu unterhalten. Dann wird’s mal Zeit.