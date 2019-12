96-Meinung: Kind hat der Mannschaft eine knackige Rechenaufgabe gestellt

Nach unseren Hochrechnungen bräuchte 96 für Platz zwei oder drei noch mindestens 39 Punkte, dann hätte man am Ende 60. Bei noch ausstehenden 16 Spielen heißt das: 96 muss im Schnitt 2,44 Punkte holen – bisher steht man bei 1,17 Punkten pro Partie.

Das Reserve-Saisonziel wäre doch auch was

Das ist mit den zuletzt gezeigten Leistungsexplosionen wie in der Nachspielzeit gegen Aue und in der ersten halben Stunde gegen Stuttgart natürlich möglich. Haut es wider Erwarten jedoch nicht hin, gilt fortan Kinds Reserve-Saisonziel: „Für Stabilität in den Leistungen sorgen.“ Und das wäre doch auch was.