96-Meinung: Bei den Bayern wird's für Mirko Slomka wohl nichts

Ziemlich genau sieben Jahre her, als der damalige 96-Europatrainer Mirko Slomka in Hannover über eine Vertragsverlängerung verhandelte – in einem Interview mit der „Bild“ demonstrierte er dabei sein rapide gestiegenes Selbstbewusstein.

Es sei doch klar, sagte Slomka, dass sich auch die Bayern mit seinem Namen beschäftigen würden, wenn er denn auf dem Markt sei – nun ja, damals suchten die Münchner tatsächlich einen Nachfolger für den zum Saisonende scheidenden Jupp Heynckes. Am Ende bekam Slomka einen verbesserten Vertrag bei 96, und bei den Bayern heuerte ein gewisser Pep Guardiola vom FC Barcelona an.