Kommentar: Jetzt droht Hannover 96 das Slomka-Schicksal

Kenan Kocak steht zum ersten Mal so richtig unter Druck bei 96 – nicht, weil Martin Kind den Daumen zu senken droht. Der Profiboss hält große Stücke auf den Chefcoach, daran hat das peinliche 1:2 in Würzburg nichts geändert, das Kocak ja ohnehin mit Hexenschuss vom Hotelbett aus beobachten musste. Sondern weil, wenn das am Sonntag nicht klappt mit den Punkten, sogar Trainervorgänger Mirko Slomka eine bessere Quote hätte als Kocak.

Der „Neuanfang“ mit Slomka im Vorjahr ging fix in die falsche Richtung. Nichts mit Aufstiegsrennen, stattdessen Kellersorgen. Das dürfte den 96-Fans aktuell leider irgendwie bekannt vorkommen.