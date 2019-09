96-Meinung: Mirko Slomka stellt sich der Verantwortung - und kämpft um seinen Job

Er hat ja recht, 84 Punkte, so rechnet der studierte Mathelehrer Mirko Slomka vor, gibt’s in dieser Zweitligasaison noch zu gewinnen. Der Abstieg – so viel sei verraten – ist definitiv noch zu verhindern. Mehr noch: Mit 84 Punkten kann 96 sogar den Aufstieg sicher schaffen. Kein Grund zur Panik also? Schwierig.

In Kiel gibt es keine Ausreden

Slomka gibt sich als verbaler Vorkämpfer, zieht den Fokus der echauffierten Kritiker alleine auf sich. Er will der einzige Stressfaktor seiner ohnehin schon eingeschüchterten Mannschaft sein. Der Elite-Fußballlehrer stellt sich der Verantwortung, das gehört sich aber auch so. Slomka kämpft um seinen Job. Im wegweisenden Spiel in Kiel gibt es keine Ausreden, wenn 96 nach Abpfiff auf einen Abstiegsplatz gestürzt sein sollte.