96-Meinung: Man darf misstrauisch bleiben vor dem Spiel in Darmstadt

Das Schöne am Fußball ist ja, dass man Fehler sofort an Ergebnis und Punktestand erkennen kann, man kann allerdings auch schon im nächsten Spiel daraus lernen. Diese Weisheit würde der 96-Trainer heute an seinem 40. Geburtstag unterschreiben, Hochs und Tiefs begleiteten Kenan Kocak in seinen fast 14 Hannover-Monaten in schneller Folge.

Extrem ist der fixe Wechsel zwischen Frust und Freude aber erst in der laufenden Saison geworden, in der 96 noch keine zwei Spiele nacheinander gewonnen hat – auch wenn der aktuelle Trend mit einer Sieben-Punkte-Serie diesmal etwas seriöser als zuvor Hoffnung auf Besserung macht.