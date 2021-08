Kommentar: Kind will spätestens nach dem zehnten Spieltag genauer hinschauen

Untippbar, die beste 2. Liga aller Zeiten. Das haben unlängst der 96-Trainer Jan Zimmermann und der Manager Marcus Mann festgestellt – und zwar völlig richtig: Unter diesem Problem leiden ja parallel viele private Wettgemeinschaften, auch in der SPORTBUZZER-Zockerrunde sind die angestammten Spitzenkräfte mit zu vielen falschen Prognosen nach fünf Spieltagen im Keller zu finden.

Viel zu weit unten in der Tabelle rangieren auch die immer hoch eingeschätzten Fußballer von 96, die ihren klaren Anteil an der allgemeinen Tippkrise haben. Blender-Start in Bremen, plan- und willenlose 0:2-, 0:3- und 0:4-Vorstellungen, zwischendurch ein glückliches 1:0 gegen Heidenheim, verursacht durch einen Abwehrpatzer des Gegners kurz vor Schluss.