96-Meinung: Raum für ein wenig mehr Optimismus zum Saisonstart

Sobald Hannover 96 zum Auswärtsspiel muss, könnte der Fahrer des Mannschaftsbusses eigentlich gleich auf der A 2 in Garbsen die Tanke anfahren, Motor abstellen und eine Wagenladung Kaltgetränke verteilen. 29 Spiele in Folge oder 643 Tage am Stück hat 96 in der Bundesliga kein Spiel mehr in der Fremde gewonnen. 21. Oktober 2017 in Augsburg. Puh.